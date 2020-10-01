Борислав Береза: Меня и мою партию пытаются не допустить к выборам

"Эко Партию Березы" пытаются снять с выборов через суд, глава политической силы Борислав Береза назвал это “технологиями” конкурентов.

Кандидата в мэры Киева Борислава Березу пытаются снять с выборов через суд, в течение суток после регистрации в качестве кандидата против него и его "Это Партии Березы" подали сразу два иска, их суть сводится якобы к нарушению процедуры регистрации. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Береза подчеркнул, что объективных причин не допустить его к выборам нет, а оба иска – предвыборная технология конкурентов.

“В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск с требованием снять теперь еще и "Эко Партию Березы" с выборов. На мне одном решили не останавливаться. Оба иска объединили в одно дело. Претензия в том, что мы оплатили денежный залог за участие в выборах не со счета Киевской партийной организации. Но это бред. Потому что оплата была именно со счета Киевской партийной организации, а не со счета всеукраинской. Копию платежки и справку из банка мы передадим в суд как наше доказательство, и если нас снимут по надуманным причинам, то можно говорить о сговоре власти и судей с целью фальсификации выборов”, – написал Береза.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.