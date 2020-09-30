"Тянули до последнего". Борислав Береза официально стал кандидатом в мэры Киева

Лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза заявил о препятствиях при регистрации в качестве кандидата в мэры Киева.

Лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза заявил о своей регистрации в качестве кандидата в мэры Киева. На своей странице в Facebook политик сообщил, что с его регистрацией в качестве кандидата в мэры и кандидатов в депутаты от его партии в избиркоме тянули до последнего.

"До последнего держали интригу и вот наконец – меня зарегистрировали как кандидата в мэры Киева, а команду "Эко Партии Березы" в качестве кандидатов в Киевсовет! Из-за изменений в законодательстве эта процедура в этом году сложнее, чем обычно. Много путаницы и суеты, но главное – результат. Вместе с командой "Эко Партии Березы" мы официально вступаем в предвыборную борьбу! Кто-то дистанционно: намекаю на себя. Но даже в таких условиях мы сделаем все возможное, чтобы убедить киевлян в необходимости кардинальных изменений во власти и в качестве жизни", – прокомментировал Береза.

Он добавил, что основные задачи, которые ставит перед собой "Эко Партия Березы", – создать условия для экономического развития города и одновременно сделать его экологически безопасным.

"Киев требует новых подходов в управлении и четкой стратегии развития. Экология – это не только чистый воздух и порядок на улицах. Это – стратегия выживания в современном мире. Если местная власть игнорирует вопросы экологии, то она игнорирует будущее своих избирателей и самого города. Экология – это транспорт, зеленые зоны, организация общественного пространства, питьевая вода, промышленность, обращение с животными. Это идейная основа нашей политической силы", – написал политик.

В понедельник, 28 сентября, он сообщил, что заболел COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей. Политик добавил, что продолжит участвовать в предвыборной кампании, но теперь дистанционно. Сегодня он заявил, что среди представителей его команды коронавирус ни у кого обнаружен не был, поэтому все кандидаты от "Эко Партии Березы" будут принимать полноценное участие в выборах.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.