Верещук заявила, что ее советчики – Кучма, Ющенко, Кравчук и Зеленский

Верещук: Ющенко мне говорит: "Ирочка, не спеши. У тебя все впереди" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что в своей политической деятельности консультируется с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко, а также с нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

Бацман попросила Верещук перечислить людей, к которым она может прийти за советом в сложной ситуации.

"Это Леонид Данилович, это Леонид Макарович, это Виктор Андреевич. Теперь уже Владимир Александрович, конечно", – сказала Верещук.

Журналистка спросила у депутата, какой важный совет они ей давали.

"Важный совет мне дал когда-то Леонид Данилович. Он мне сказал: "Ты, безусловно, талантлива. Я вижу: у тебя есть хватка, ты лидер, ты действительно политик с большой буквы. Но это не твое время. Если ты сейчас останешься [в активной политике], тебя не будет". Это был 2015 год. "Если ты можешь куда-то уехать – уезжай. Можешь куда-то уехать учиться, можешь как-то уйти, потому что ты не умеешь давать задний ход. Пока что ты еще не в том состоянии, чтобы оценивать ситуацию…" А у меня энергия прет, я хочу изменить [что-то в стране], лезу на амбразуру. И понятно, что меня уже ничего не остановит... А ему просто стало меня, как я понимаю, по-отечески жалко... И этого одного совета хватило, чтобы я действительно ушла. Я ехала домой и думала: "Действительно, если такой человек говорит, просто прислушайся к этому совету". И я тогда уехала в Польшу жить, учиться", – рассказала Верещук.

Она училась в Польше в течение 2015–2016 годов по стипендиальной программе имени Лейна Киркланда, исследовала опыт Польши в вопросе децентрализации.

"Я выиграла от этого. Я успокоилась, приехала другим человеком: руководителем [Международного] центра [балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик], – защитила диссертацию, набралась опыта. Я очень ценю совет Леонида Даниловича и благодарна ему за это", – сказала Верещук.

Она рассказала, что в трудные минуты часто вспоминает опыт Кучмы и то, через какие трудности ему пришлось в свое время пройти.

"Вот когда мне очень тяжело, когда я понимаю, что небо падает, я вспоминаю Леонида Даниловича. И думаю: "Слышишь, если это он без гривны, без ничего [прошел все испытания]... У них ни законов, ничего не было! Все развалено, все разграблено, все расползлось. Ни армии, ни СБУ – ничего нет. Все с нуля [пришлось создавать]… И ты еще плачешь? У тебя хотя бы закон про местное самоуправление есть", – сказала Верещук.

Она рассказала, что с Ющенко "очень близко общается", поскольку их офисы находятся рядом.

"Мы навещаем [друг друга периодически]. Я его вижу. Он очень талантлив. Вы знаете, какой он художник? Ну, ты знаешь точно... Там такой неиссякаемый талант просто. Вот он мне тоже дает советы, но у него они совершенно другого толка. [Он говорит:] "Ирочка, не спеши. У тебя все впереди. Не спеши". Скажу честно: сегодня утром звонил и сказал: "Ты все помнишь, как я тебя учил? Не спеши". Ну, он же такой, чуть-чуть медленный. Я – холерического типа, а он чуть интровертный, чуть спокойнее. И это очень хорошо", – отметила Верещук.

Она рассказала, что теперь у нее налажена коммуникация и с президентом Зеленским.

"Мы общаемся. Есть такая возможность, есть прямой канал. Я благодарна президенту, это большая честь, что я могу позвонить или написать, если мне что-то очень надо. И, конечно, это мне очень помогает, придает уверенности", – сказала политик.

Интервью с Верещук выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00.

Верещук с июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.