Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл

У меня рейтинг постепенно растет. На начало сентября мой рейтинг был около 15%

– Вы победили на праймериз в “Слуге народа” и именно вас политсила выдвинула на выборы мэра Киева. Судя по сообщениям о планах других ваших коллег выдвигаться, борьба была серьезная. В чем она проявлялась внутри партии? Вы проводили работу с членами “Слуги народа”, чтобы они выбрали именно вас, или все решила личная поддержка президента?

– Конечно, поддержка президента была очень весомым фактором. Но на праймериз было серьезное состязание, которое приобретало разные формы, иногда неожиданные. Это политическая борьба, даже если она происходит внутри одной политической силы. В ходе праймериз я, конечно, обращалась за поддержкой к моим коллегам по фракции. Кто-то поддерживал. Кто-то честно говорил, что поддерживает другого кандидата. Результатом я довольна – с 87 голосами я более чем в два раза обошла следующего за мной кандидата (второе место занял нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. – "ГОРДОН").

– Что вам говорил Зеленский, какие-то давал советы и установки на эти выборы? Какой кампании он от вас ждет и на какой результат рассчитывает?



– Президент хочет победы. Я стремлюсь к тому же. Мы оба понимаем, что будет нелегкий бой, но на нашей стороне правда. Президент дал мне несколько полезных советов по поводу кампании, но я не хотела бы их раскрывать. Основная установка от президента – показать, что власть может и должна быть другой – честной и человекоцентричной. То есть фундамент кампании – это новая парадигма городской власти. Конечно, кампания также должна быть креативной, а креативными мы быть умеем. (Смеется).

– Вам теперь все напоминают про полет с зонтиком. Когда мы увидим готовый ролик и не пожалели ли вы, что согласились на эту идею? Что вы думаете об обвинениях авторов креатива в плагиате?

– Идея ролика мне нравится, я на нее согласилась и ни секунды не жалею. Дату выхода ролика определяют в штабе, они специалисты, им виднее. Категорически не согласна с теми, кто пытается говорить о каком-то там плагиате. Зеленый и желтый – это цвета партии "Слуга народа". Образ летающей женщины с зонтом – это из книги английской писательницы Памелы Трэверс "Мери Поппинс", по которой есть фильмы, театральные постановки и мюзиклы. Да, цвета в нашем ролике совпали с цветами в каком-то британском ролике, но это наши партийные цвета.

Бренду Кличко будет противостоять не только бренд "Слуга народа", но и бренд "Владимир Зеленский"

– Соцопросы показывают, что больше всего шансов имеет действующий мэр Виталий Кличко, и если ничего радикально не изменится за два месяца – он сохранит кресло. Что вы планируете предпринять, чтобы это изменить? 13 августа Центр Разумкова показал, что пока за вас готовы голосовать 6,2% киевлян.



– Конечно, у Кличко есть важное преимущество – он действующий мэр. Но это же является его слабым местом. У него рейтинг высокий, но расти он уже не может. Кличко повязан со старой властью [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Окружение Кличко – это известные в кавычках люди со своими старыми схемами. То есть Кличко – это прошлое. У меня рейтинг постепенно растет. На начало сентября мой рейтинг был около 15%. Но дело не только в рейтинге.

Наша команда несет Киеву новые правила игры, которые должны прийти на смену старым. Моя задача – просто донести до киевлян новое виденье взаимоотношений между городской общиной и городской властью. Когда мы выбираем мэра, мы выбираем определенное виденье завтрашнего дня. Я уверена, что киевляне хотят иного "завтра", чем то, что мы имели последние шесть лет при Кличко. Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл.



– На последних парламентских выборах под флагами партии побеждали совсем новички и почти неизвестные избирателю люди, но на выборах мэра Киева бренд “Слуги народа”, под которым идете вы, будет противопоставлен личному бренду Кличко. Вы думаете, партийный вес пересилит?



– Если в спорте бренд "Кличко" – это был просто спортсмен Кличко, то в политике бренд "Кличко" содержит в себе такие подбренды, как [бывший депутат Киевского горсовета Денис] Комарницкий, [член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим] Столар, [экс-мэр Киева Леонид] Черновецкий и другие застройщики-олигархи. Вот и выходит, что не такой уж это и хороший бренд.



Что касается нашей политической силы, то на парламентских выборах мы победили благодаря не только бренду "Слуга народа", но и бренду "Владимир Зеленский". Поэтому бренду "Кличко" будет противостоять не только бренд "Слуга народа", но и бренд "Владимир Зеленский". Я уверена, что мы победим.

Фото: пресс-служба Ирины Верещук



– Вы вызывали Кличко на дебаты. Он вам ответил?



– Нет, не ответил, молчит.



– По предварительным оценкам социологов, ни одного большого города в Украине "Слуга народа" не выиграет, это после всего лишь год назад разгромной победы на парламентских. За счет каких ошибок такое падение доверия?



– По большим городам мы еще посмотрим. Я бы не была такой категоричной. Цыплят по осени считают. Я бы говорила не о падении доверия к власти. Люди не стали меньше доверять, люди стали менее довольны властью. Это естественный процесс. Конечно, ошибки у власти были, но я не думаю, что их было много или что они были фатальными. Тут проблема в другом. Наши граждане ждут быстрых перемен к лучшему, и это нормально. Но быстрые перемены к лучшему не всегда объективно возможны.

Отсутствие быстрых результатов, неопределенность – все это порождает недовольство властью. На все это наложился еще и коронакризис, который, кстати, меняет экономический и политический ландшафт во всем мире, меняет не в лучшую сторону. Все это превращается в вызовы, с которыми должна работать сегодняшняя власть. Но, как говорят, никто не говорил, что будет легко. Мы просто должны собраться и спокойно делать свою работу. А народ разберется, кто есть кто.

– Как вы считаете, должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации должны быть разделены или нет?

– Да, думаю, должны быть разделены. На рассмотрении в Верховой Раде сейчас находится закон о столице, который предусматривает, что мэр не может занимать должность главы КГГА. Их полномочия будут разделены, и тогда каждый будет лучше выполнять свои обязанности. Городской голова становится более полноправным и функциональным. А глава КГГА контролирует соблюдение городской властью Конституции и законов Украины, а также контролирует реализацию общегосударственных программ по Киеву.

– Для чего вам должность мэра Киева? Это ступень в политической карьере? Дальше – президентские амбиции? Или у вас нет такого плана?

– Это моя профессия. У меня профильное образование по местному самоуправлению. Меня учили быть мэром. А быть мэром столицы – это супервызов и суперответственность. Киев – это город всех украинцев. Отсюда началась наша история. Здесь начинаются все важные перемены. Что касается президентских амбиций, то сейчас таких планов нет. Сегодня у меня мэрские амбиции. Я очень хочу, чтобы Киев стал успешным городом, и хочу быть причастной к этому успеху.

– Что вы думаете об исключении Гео Лероса из фракции? У вас был с ним конфликт в партийном чате, в декабре из-за этого даже случилась потасовка между ним и вашим коллегой по фракции Максимом Бужанским. Вы голосовали за его исключение?



– Да, я голосовала на исключение Гео из фракции. Моя позиция по данному вопросу никоим образом не связана с нашим с ним конфликтом в прошлом – тогда мы помирились и нормально общались после этого. Но я считаю исключение Гео из фракции правильным шагом. Просто мне кажется неправильным получить депутатский мандат с помощью президента и против него же, президента, вести публичные и довольно агрессивные нападки, при этом оставаясь в пропрезидентской фракции. Это не только деструктивно, это абсурдно. По большому счету, Гео должен был покинуть парламент. Но если он не готов сдать мандат, то исключение из фракции – это нормально. Просто пребывание Гео во фракции несовместимо с его отношением к президенту как к лидеру нашей политической силы.



– В интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вы говорили, что на октябрь планируете большой форум с участием Мадридского клуба. Что это будет за форум и кто из статусных гостей уже подтвердил участие?



– К сожалению, с учетом текущей ситуации по COVID-19, проведение форума с участием Мадридского клуба было отложено до лучших времен.

Про должность министра обороны пока не думаю. Все-таки я имею профессию мэра

– Что вам дали военное образование и служба в Вооруженных силах? Это было сложно?



– При поступлении в военный институт конкурс был 15 абитуриентов на место. Среди нас было очень много золотых медалистов. Но учиться было нелегко. Особенно вначале. Ведь учеба в военном институте предполагала казарменный режим четыре года из пяти. Были физподготовка, строевая, наряды, полигоны, марш-броски. И даже чистка картошки в нарядах по столовой тоже была. Но годы учебы в военном институте вызывают у меня только теплые воспоминания.



Вообще военное образование и потом пять лет службы в Вооруженных силах по контракту дали мне очень много. Служба в армии отучает от нытья. Ты быстро привыкаешь, что трудности – это только твои проблемы. Привыкаешь отвечать за конечный результат. Поставлена задача – дай результат, все остальное – твои проблемы.

– Почему вы решили не делать дальше военную карьеру? Или, может быть, вы вернетесь к этой теме?



Военную карьеру решила оставить, так как на то время карьерные перспективы офицеров-женщин все-таки были призрачными. Тогда женщина могла дослужиться максимум до подполковника. Это сейчас ситуация изменилась и женщина, в принципе, может дослужиться до генерала.



Однако судьба вернула меня к оборонной тематике. Сейчас я возглавляю один из подкомитетов комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

– Не хотите стать министром обороны?



– Про должность министра обороны пока не думаю. Все-таки я имею профессию мэра, по которой у меня есть и профильное образование, и практический опыт.



– Вы бываете в родном городе? Что сейчас происходит в Раве-Русской?



– Конечно, бываю, но не так часто. Приезжаю в гости к сестре. Свой дом мы продали перед переездом в Киев. За событиями в Раве не очень слежу. Слышала только, что люди переживают, что из-за карантина страдает малый и средний бизнес, и особенно торговля.



– В августе издание “Буквы” написало, что вы дали интервью сектантскому телеканалу. Что это за история и как так вышло?



– Понятия не имею ни про какую секту. Меня пригласили на интервью на один из YouTube-каналов. Очень приятная журналистка. Мы познакомились с ней на одном из международных форумов в Киеве. Меня попросили об интервью, я согласилась. Я много кому даю интервью и не всегда могу знать, кто с кем и как связан. С журналисткой мы побеседовали на философские и жизненные темы. Если вы посмотрите то интервью, то увидите, что это абсолютно нормальное интервью.

А что касается моих "доброжелателей", то они все равно найдут повод и способ что-то выдумать обо мне. Я к этому отношусь нормально. Слышать выдумки о себе – это часть работы публичного политика.

Окружению Порошенко обидно, что мои слова о поздравлении Путина Петром Порошенко – правда

– Вам звонят за комментариями журналисты из России? Если да, что вы им отвечаете?

– Российские СМИ обращаются ко мне очень редко. Но когда это происходит, я отказываю в комментариях. Я просто говорю, что не даю комментарии российским СМИ.

– Центр “Миротворец” вас обвинил в дружбе с российскими пропагандистами Искандером Хисамовым и Виталием Лейбиным. Вы как-то реагировали на эти обвинения? “ТК Медиа” отмечает, что эта публикация появилась после перепалки с пятым президентом Петром Порошенко в эфире "Свободы слова". Вы тогда заявили, что Порошенко в 2014 году, уже в статусе главы государства, поздравил Владимира Путина с Днем России.

– Нет, я не реагировала на эти выдумки. Просто окружению Порошенко обидно, что мои слова о поздравлении Путина Петром Порошенко – правда. Их это бесит, и я их понимаю.

– Сколько будет стоить ваша предвыборная кампания, сколько денег запланировано и что это за деньги?

– Вопросами финансирования занимается партийный штаб. На данном этапе идет подготовка кампании, которая финансируется партией "Слуга народа". После того, как меня зарегистрируют кандидатом на должность городского головы, будет создан мой избирательный фонд, будем привлекать добровольные взносы от наших сторонников. Все будем делать по европейским политическим стандартам.