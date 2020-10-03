Партия "За майбутнє" в сентябре потратила больше остальных политсил на рекламу в Facebook – "Опора"

В первую тройку партий, которые больше всех потратили на рекламу в Facebook, попали "За майбутнє", "Наш край" и "Слуга народа", сообщает гражданская сеть "Опора".

В сентябре больше всех на рекламу в Facebook потратила партия "За майбутнє". Она опубликовала 3728 рекламных сообщений общей стоимостью более $103 тыс. Об этом 2 октября сообщает гражданская сеть "Опора".

Таргетинг рекламы этой политсилы направлен на всю территорию Украины. Об этом свидетельствует большое количество активных региональных страниц политсилы. В частности, в сентябре рекламу в Facebook разместили 30 партийных страниц.

На втором месте по количеству потраченных средств находится партия "Наш край" – более $64 тыс. было потрачено на 4306 рекламных сообщений. При этом среди аудитории, которой "Наш край" предлагал рекламные сообщения, практически нет молодежи до 35 лет, а основной таргетинг партии был направлен на Черниговскую, Сумскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

Партия "Слуга народа" потратила на политическую рекламу $42 тыс., опубликовав 2209 рекламных сообщений. В своей рекламной кампании политсила ориентируется в основном на средний возраст (67% просмотров рекламы приходится на пользователей в возрасте 25–54 лет). Таргетинг партии в значительной степени сосредоточен на трех областях Украины: Запорожской, Днепропетровской и Винницкой.

"Европейская солидарность" потратила на рекламу в Facebook чуть больше $35 тыс. только на 538 сообщений. Партия в основном ориентируется на избирателей среднего и старшего возраста (79% просмотров она получила от людей старше 35 лет). Таргетинг сосредоточен на Киеве (более 64% сообщений).

Политическая партия "Перемога Пальчевського" потратила на онлайн-рекламу более $28 тыс. на 217 рекламных объявлений. Таргетинг партии также сосредоточен преимущественно на пользователях из Киева (60% сообщений).

Партия "Пропозиція" потратила более $13 тыс. на 1108 рекламных сообщений. Основную аудиторию партии составляют пользователи из Днепропетровской (31,85%) и Житомирской (34,24%) областей.

Седьмое место рейтинга занимает "ЭкоПартия Березы", которая за сентябрь потратила более $12 тыс. на 242 рекламных сообщения. Эта партия одна из немногих, которая направляет свои рекламные сообщения в основном на мужчин (более 55% просмотров рекламы) и только на пользователей из Киева.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает восьмое место по расходам на онлайн-рекламу, инвестировав в сентябре $11 тыс. в 489 объявлений. Наиболее активными являются страницы днепропетровской областной и днепропетровской городской организации ОПЗЖ – около 88% рекламных сообщений партии направлены на Днепропетровскую область, остаток таргетинга охватывает Киевскую, Сумскую и Тернопольскую области. Аудитория объявлений преимущественно женская – более 66,5%.

Партия "Голос" за месяц потратила более $11 тыс. на 283 рекламных сообщения. Партия значительно увеличила свою активность в Facebook с официальным стартом предвыборной кампании 5 сентября. Аудитория "Голоса" также преимущественно женская – около 67% таргетинга.

Партия УДАР в сентябре потратила более $8500 на 225 рекламных сообщений. Основной аудиторией рекламных сообщений являются пользователи в возрасте от 18 до 44 лет – 75,3% показов.

Также немалую активность в сентябре в социальной сети Facebook проявили партии: "Экологическая Альтернатива" ($5227), "Батьківщина" ($4295), "Объединение "Самопоміч"($4187), "Сила и честь" ($3725), "Доверие Полтавщины" ($3727), "Движение справедливости" ($3505), "Команда Удовиченко – Родной город" ($3454).

Инфографика: oporaua.org

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.