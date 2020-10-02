ГОРДОН
 
 
Виталий Журавский
Виталий Журавский

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.


все материалы автора

Настоящий скандал с участием кандидатов на выборах в местные советы начнется сразу после подведения итогов голосования

Настоящий скандал, связанный с выборами в местные советы, начнется сразу после 25 октября, когда будут подведены итоги голосования. И начнется больше всего среди выдвиженцев в кандидаты от тех или иных партий.

Законодатель нивелировал полностью нормы Конституции, по которым народ является единственным источником и носителем власти. Теперь с Избирательным кодексом это право вопреки Основному закону передано партиям. О самостоятельных депутатах забудьте. И это в условиях, когда в стране тотальные временные партийные проекты, а самих партий – кот наплакал.

По факту в каждом территориальном округе выдвинуто пять человек от партии. Если она преодолевает пятипроцентный барьер и кандидаты от нее суммарно набирают необходимую квоту голосов, то из округа мандат достанется, как правило, первому номеру, а остальные четыре будут статистами. Правда, ситуация может измениться при условии, если кто-то от второго до пятого номера наберет 25% проходной квоты. Но это нереально.

О справедливости я уже молчу. Априори в совет попадет первый номер даже с наименьшим количеством голосов.

Место от партии как в избирательном округе, так и в общем списке партии утверждают лидер местной партийной ячейки и его спонсоры. Но не избиратель. Поэтому искажается сама идея выборов как способа избрания лучших представителей народа в представительные органы государства.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, конституция, выборы, Виталий Журавский, местные выборы, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить G
Елена ПОСКАННАЯ
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS