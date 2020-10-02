Настоящий скандал с участием кандидатов на выборах в местные советы начнется сразу после подведения итогов голосования

Настоящий скандал, связанный с выборами в местные советы, начнется сразу после 25 октября, когда будут подведены итоги голосования. И начнется больше всего среди выдвиженцев в кандидаты от тех или иных партий.

Законодатель нивелировал полностью нормы Конституции, по которым народ является единственным источником и носителем власти. Теперь с Избирательным кодексом это право вопреки Основному закону передано партиям. О самостоятельных депутатах забудьте. И это в условиях, когда в стране тотальные временные партийные проекты, а самих партий – кот наплакал.

По факту в каждом территориальном округе выдвинуто пять человек от партии. Если она преодолевает пятипроцентный барьер и кандидаты от нее суммарно набирают необходимую квоту голосов, то из округа мандат достанется, как правило, первому номеру, а остальные четыре будут статистами. Правда, ситуация может измениться при условии, если кто-то от второго до пятого номера наберет 25% проходной квоты. Но это нереально.

О справедливости я уже молчу. Априори в совет попадет первый номер даже с наименьшим количеством голосов.

Место от партии как в избирательном округе, так и в общем списке партии утверждают лидер местной партийной ячейки и его спонсоры. Но не избиратель. Поэтому искажается сама идея выборов как способа избрания лучших представителей народа в представительные органы государства.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора