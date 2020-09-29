Местные выборы в Украине. В Нацполиции сообщили, что пятая часть нарушений связана с подкупом

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что избирателям теперь за месяц до дня выборов дают деньги, а позже говорят, за кого они должны проголосовать.

20% уголовных производств, открытых в Украине по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах, касаются подкупа. Об этом 28 сентября в эфире телеканала ICTV сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией... Подкуп избирателей привычен уже для нашего государства. Пятая часть всех уголовных производств – это подкуп. И продолжается та же история. Это те самые продуктовые наборы с логотипами политических партий", – сказал он.

Глава Нацполиции рассказал, что в 2020 году появились новые варианты подкупа.

"Мы в этом году сталкиваемся с такой проблемой, что нашим гражданам за месяц предлагают в дальнейшем проголосовать за кого-то, дают аванс 250–300 грн, и потом уже накануне избирательного дня говорят, за кого голосовать, и нужно будет сфотографировать этот бюллетень. Мы, конечно, фиксируем эти все факты", – объяснил Клименко.

Что касается клонов на местных выборах, то, по словам главы Нацполиции, "в этом году ничего нового не происходит".

При этом Клименко признал, что "закон на сегодняшний день не запрещает смену гражданами фамилии или инициалов".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.