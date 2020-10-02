Кандидат от "Слуги народа" в Николаеве, который помогал госпиталям боевиков "ДНР", отказался идти на выборы

Кандидат в депутаты Николаевского горсовета от "Слуги народа" Егор Клецов в 2015 году активно учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, а также находится в базе "Миротворца" как "пособник террористов и российских оккупантов, антиукраинский пропагандист и провокатор".

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в горсовет Николаева Егора Клецова, который собирал медикаменты для военных госпиталей боевиков "ДНР". После скандала он отказался баллотироваться от этой политсилы, о чем сообщил в своем Facebook.

"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии "Слуга Народа". Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан. Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой", – говорится в сообщении.

Клецов находится в базе "Миротворца" как "пособник террористов и российских оккупантов, антиукраинский пропагандист и провокатор". По данным "Миротворца", в январе 2015 года он проводил митинги, направленные на срыв мобилизации в Вооруженных силах Украины. Также в ходе акций планировал устраивать драки с политическими противниками.

Кроме того, Клецов занимался сбором денежных средств на закупку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке. Соответствующее видео в 2015 году было опубликовано на YouTube-канале "СБУ – Спілка Блогерів України".

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Видео: СБУ - Спілка Блогерів України / YouTube

Также Клецов активно учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, в частности, "Новороссия ТВ”.