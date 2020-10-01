5-процентный барьер на местных выборах проходят пять партий – соцопрос

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября условный 5-процентный барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина" и "За майбутнє".

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах, которые запланированы в Украине на 25 октября, условный 5-процентный барьер преодолевают пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.

Согласно опросу, партия "Слуга народа" получила 15,5% голосов тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" – 11,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, "Батьківщина" – 8,3% и "За майбутнє" – 6,2%.

Не преодолевают 5-процентный барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Наш край" и УДАР Виталия Кличко (по 3,1%), ВО "Свобода" (3%), Партия Шария (2,5%), "Сила и честь" (2)%, "Пропозиція" и "Голос" (по 1,8%), "Перемога Пальчевського" (1,7%).

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, – 23,4%.