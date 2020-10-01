5-процентный барьер на местных выборах проходят пять партий – соцопрос

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах, которые запланированы в Украине на 25 октября, условный 5-процентный барьер преодолевают пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.
Согласно опросу, партия "Слуга народа" получила 15,5% голосов тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" – 11,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, "Батьківщина" – 8,3% и "За майбутнє" – 6,2%.
Не преодолевают 5-процентный барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Наш край" и УДАР Виталия Кличко (по 3,1%), ВО "Свобода" (3%), Партия Шария (2,5%), "Сила и честь" (2)%, "Пропозиція" и "Голос" (по 1,8%), "Перемога Пальчевського" (1,7%).
Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, – 23,4%.
Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.
9 сентября "Рейтинг" сообщал, что, по данным соцопроса, пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать на местных выборах 25,7% избирателей, которые намерены пойти на голосование и определились с выбором, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 16,7%, "Европейскую солидарность" – 15,6%, "Батьківщину" – 9,4%, Радикальную партию Олега Ляшко – 6%.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.