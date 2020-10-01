Более половины украинцев намерены принять участие в местных выборах – соцопрос

56% украинцев обязательно примут участие в местных выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.
Колеблются (50/50) 20% респондентов, возможно примут участие – еще 8% респондентов.
О маловероятности участия в выборах заявили 15% респондентов.
Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.
17 сентября "Рейтинг" давал такие результаты соцопроса: участие в грядущих местных выборах намерены принять 57% респондентов, колеблются с ответом 19% опрошенных, возможно примут участие 9% респондентов, 15% заявили о маловероятности участия в выборах.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.