Более половины украинцев намерены принять участие в местных выборах – соцопрос

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября – голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В Украине готовятся к проведению местных выборов 25 октября Фото: ЕРА

56% украинцев обязательно примут участие в местных выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.

Колеблются (50/50) 20% респондентов, возможно примут участие – еще 8% респондентов.

О маловероятности участия в выборах заявили 15% респондентов.

Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

17 сентября "Рейтинг" давал такие результаты соцопроса: участие в грядущих местных выборах намерены принять 57% респондентов, колеблются с ответом 19% опрошенных, возможно примут участие 9% респондентов, 15% заявили о маловероятности участия в выборах.