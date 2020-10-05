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"Ощадбанк" получил нового главу правления

Полномочия действующего председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного закончатся 2 ноября, а с 3 ноября эту должность займет глава правления "Пиреус Банка" Сергей Наумов.

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"Ощадбанк" был основан в 1991 году
"Ощадбанк" был основан в 1991 году
Фото: Ощадбанк / Facebook

Наблюдательный совет "Ощадбанка" принял решение о назначении председателем правления Сергея Наумова, который ранее занимал эту же должность в "Пиреус Банке". Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Полномочия действующего председателя правления Андрея Пышного закончатся 2 ноября, а с 3 ноября эту должность займет Наумов.

Наумов имеет высшее техническое и экономическое образование, а также в 2005 году получил степень магистра экономического управления в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности в "Райффайзенбанке", "Укрсиббанке", "Правэкс Банке", "Пиреус Банке". В последних трех банках он работал в должности председателя правления всего более 10 лет.

Пышный в своем Facebook сообщил, что намеренно не принимал участия в конкурсе на главу правления, и поздравил Наумова с назначением.

"В течение следующих 27 дней я и весь ключевой персонал будем, кроме, конечно, привычной операционной деятельности, сосредоточены на реализации плана преемственности, предусматривающего пошаговое введение в управление и передачу полномочий новому руководителю", – добавил он.

https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/3525332044192174

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавлял Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", поскольку Пышного переназначили без проведения конкурса, а позже не согласовали кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами" и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором. В финал второго конкурса вышли Наумов, директор одного из департаментов "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и заместитель главы "Ощадбанка" Антон Тютюн. Финал конкурса прошел в два этапа: Хелемский выбыл в первом туре, Наумов и Тютюн продолжили борьбу, в итоге, по данным издания FinClub, Наумов победил конкурента с перевесом в два голоса.

Издание выяснило, что избрание нового главы банка сопровождалось скандалами: члены наблюдательного совета "перессорились несколько раз" во время голосования, кроме того, накануне части из них якобы пришли анонимные письма с предложением за вознаграждение отдать голоса Хелемскому.

18 июня наблюдательный совет финучреждения подтвердил, что Наумов стал победителем конкурса. В "Ощадбанке" сообщили, что Наумова назначат на должность после прекращения полномочий Пышного и согласования его кандидатуры Нацбанком.

После завершения конкурса Печерский райсуд Киева заблокировал назначение Наумова по иску Хелемского.

23 сентября Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Наумова на должность председателя правления "Ощадбанка".

Теги: Украина, НБУ, Андрей Пышный, Ощадбанк, Сергей Наумович
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