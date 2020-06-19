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Наблюдательный совет подтвердил, что конкурс на должность главы правления "Ощадбанка" выиграл руководитель "Пиреус Банка"

Сергей Наумов будет назначен на должность главы правления государственного "Ощадбанка" после увольнения нынешнего руководителя Андрея Пышного и утверждения его кандидатуры Национальным банком Украины, сообщил наблюдательный совет "Ощадбанка".

В банковской сфере Наумов работает 25 лет
В банковской сфере Наумов работает 25 лет
Фото: piraeusbank.ua

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" подтвердил, что победителем конкурса на должность главы правления банка стал Сергей Наумов, который сейчас возглавляет "Пиреус Банк". 

Как сообщила пресс-служба "Ощадбанка", 17 июня наблюдательный совет финучреждения определился с победителем конкурса и утвердил его результаты.

"У Сергея Наумова репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он – банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", – заявила глава наблюдательного совета Байба Апин.

18 июня о победе Наумова сообщило профильное издание FinClub. По его данным, Наумов победил главного конкурента – заместителя главы "Ощадбанка" Антона Тютюна – с перевесом в два голоса. Издание выяснило, что избрание нового главы банка сопровождалось скандалами: члены наблюдательного совета "перессорились несколько раз" во время голосования, кроме того, накануне части из них якобы пришли анонимные письма с предложением за вознаграждение отдать голоса еще одному участнику конкурса, сотруднику "Укргазбанка" Геннадию Хелемскому. 

В "Ощадбанке" сообщили, что Наумова назначат на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования его кандидатуры Национальным банком Украины. В банке не уточнили, когда это произойдет. По данным FinClub, вопрос отставки Пышного наблюдательный совет намерен рассмотреть 24 июня.

Наумов окончил Национальный авиационный университет и Киевский университет рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия). В банковской сфере работает 25 лет. Занимал руководящие должности в "Райффайзенбанке", "Укрсиббанке", "Правэкс Банке", "Пиреус Банке". В последних трех был председателем правления.

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. По данным НБУ, капитал банка составляет 22,3 млрд грн. С 2014 года его возглавляет Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", поскольку Пышного перезначили без проведения конкурса, а позже не согласовал кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами" и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором.

Теги: банки, Андрей Пышный, Ощадбанк, Укрсиббанк, Правэкс Банк, Сергей Наумов, Пиреус Банк
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