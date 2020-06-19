Наблюдательный совет подтвердил, что конкурс на должность главы правления "Ощадбанка" выиграл руководитель "Пиреус Банка"

Сергей Наумов будет назначен на должность главы правления государственного "Ощадбанка" после увольнения нынешнего руководителя Андрея Пышного и утверждения его кандидатуры Национальным банком Украины, сообщил наблюдательный совет "Ощадбанка".

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" подтвердил, что победителем конкурса на должность главы правления банка стал Сергей Наумов, который сейчас возглавляет "Пиреус Банк".

Как сообщила пресс-служба "Ощадбанка", 17 июня наблюдательный совет финучреждения определился с победителем конкурса и утвердил его результаты.

"У Сергея Наумова репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он – банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", – заявила глава наблюдательного совета Байба Апин.

18 июня о победе Наумова сообщило профильное издание FinClub. По его данным, Наумов победил главного конкурента – заместителя главы "Ощадбанка" Антона Тютюна – с перевесом в два голоса. Издание выяснило, что избрание нового главы банка сопровождалось скандалами: члены наблюдательного совета "перессорились несколько раз" во время голосования, кроме того, накануне части из них якобы пришли анонимные письма с предложением за вознаграждение отдать голоса еще одному участнику конкурса, сотруднику "Укргазбанка" Геннадию Хелемскому.

В "Ощадбанке" сообщили, что Наумова назначат на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования его кандидатуры Национальным банком Украины. В банке не уточнили, когда это произойдет. По данным FinClub, вопрос отставки Пышного наблюдательный совет намерен рассмотреть 24 июня.

Наумов окончил Национальный авиационный университет и Киевский университет рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия). В банковской сфере работает 25 лет. Занимал руководящие должности в "Райффайзенбанке", "Укрсиббанке", "Правэкс Банке", "Пиреус Банке". В последних трех был председателем правления.

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. По данным НБУ, капитал банка составляет 22,3 млрд грн. С 2014 года его возглавляет Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", поскольку Пышного перезначили без проведения конкурса, а позже не согласовал кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами" и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором.