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Суд заблокировал назначение Наумова новым главой "Ощадбанка"

Директор одного из департаментов "Укргазбанка" Геннадий Хелемский, который принимал участие в конкурсе на должность председателя правления государственного "Ощадбанка", обратился в Печерский районный суд с иском, в котором просит отменить результаты конкурса, поскольку во время его проведения якобы были допущены грубые нарушения. Суд удовлетворил заявление Хелемского об обеспечении иска и до принятия решения по существу запретил назначать победителя конкурса Сергея Наумова новым главой "Ощадбанка".

Наумов пока не может быть назначен председателем правления "Ощадбанка"
Наумов пока не может быть назначен председателем правления "Ощадбанка"
Фото: piraeusbank.ua

Печерский районный суд Киева заблокировал назначение председателя правления "Пиреус Банка" Сергея Наумова председателем правления государственного "Ощадбанка" по иску директора одного из департаментов "Укргазбанка" Геннадия Хелемского. Копию решения суда от 25 июня опубликовало издание НВ

Суд удовлетворил заявление Хелемского об обеспечении иска. В иске банкир попросил суд признать недействительным и отменить решение о назначении Наумова победителем конкурса на должность главы правления "Ощадбанка". Хелемский считает, что при проведении конкурса наблюдательный совет банка допустил грубые нарушения, в результате чего он лишился возможности конкурировать с другими финалистами конкурса на равных условиях.

Суд пришел к выводу, что есть основания удовлетворить заявление об обеспечении иска, и остановил решение наблюдательного совета об определении Наумова победителем конкурса до принятия решения по иску Хелемского по существу.

Суд также запретил "Ощадбанку" совершать действия, направленные на назначение Наумова руководителем и/или подписантом банка до завершения судебного процесса.

Решение уже вступило в силу, но может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

По данным LIGA.net, назначение Наумова также пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Суд открыл производство и назначил заседание на 2 июля.

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавляет Андрей Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", поскольку Пышного перезначили без проведения конкурса, а позже не согласовал кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами" и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором. В финал второго конкурса вышли Наумов, Хелемский и заместитель главы "Ощадбанка" Антон Тютюн. Финал конкурса прошел в два этапа: Хелемский выбыл в первом туре, Наумов и Тютюн продолжили борьбу, в итоге, по данным издания FinClub, Наумов победил конкурента с перевесом в два голоса.

Издание выяснило, что избрание нового главы банка сопровождалось скандалами: члены наблюдательного совета "перессорились несколько раз" во время голосования, кроме того, накануне части из них якобы пришли анонимные письма с предложением за вознаграждение отдать голоса Хелемскому.  

18 июня наблюдательный совет финучреждения подтвердил, что Наумов стал победителем конкурса. В "Ощадбанке" сообщили, что Наумова назначат на должность после прекращения полномочий Пышного и согласования его кандидатуры Национальным банком Украины. В банке не уточнили, когда это произойдет. 

Теги: банки, Андрей Пышный, Ощадбанк, Максим Бужанский, Сергей Наумов, Геннадий Хелемский
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