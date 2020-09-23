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Нацбанк согласовал кандидатуру Наумова на должность главы правления "Ощадбанка"

Нацбанк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления "Ощадбанка" после собеседования и рассмотрения пакета документов.

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Наумов возглавляет "Пиреус Банк"
Наумов возглавляет "Пиреус Банк"
Фото: piraeusbank.ua

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру председателя правления "Пиреус Банка" Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка". Об этом НБУ проинформировал 23 сентября.

"Национальный банк Украины 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка" по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением Национального банка", – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что Наумов в июне выиграл конкурс на эту должность.

"Председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком", – рассказали в НБУ.

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавляет Андрей Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", поскольку Пышного переназначили без проведения конкурса, а позже не согласовали кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами" и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором. В финал второго конкурса вышли Наумов, директор одного из департаментов "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и заместитель главы "Ощадбанка" Антон Тютюн. Финал конкурса прошел в два этапа: Хелемский выбыл в первом туре, Наумов и Тютюн продолжили борьбу, в итоге, по данным издания FinClub, Наумов победил конкурента с перевесом в два голоса.

Издание выяснило, что избрание нового главы банка сопровождалось скандалами: члены наблюдательного совета "перессорились несколько раз" во время голосования, кроме того, накануне части из них якобы пришли анонимные письма с предложением за вознаграждение отдать голоса Хелемскому. 

18 июня наблюдательный совет финучреждения подтвердил, что Наумов стал победителем конкурса. В "Ощадбанке" сообщили, что Наумова назначат на должность после прекращения полномочий Пышного и согласования его кандидатуры Нацбанком.

После завершения конкурса Печерский райсуд Киева заблокировал назначение Наумова по иску Хелемского.

Теги: НБУ, конкурс, Ощадбанк, документы, Сергей Наумов, Пиреус Банк
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