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Байден заявил, что не стоит проводить дебаты, пока Трамп болеет COVID-19

Президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, 2 октября получил положительный результат теста на COVID-19. Он намерен принять участие во втором раунде очных дебатов со свои конкурентом, бывшим вице-президентом США Джо Байденом, запланированных на 15 октября, сообщили в штабе. Байден после этого заявил о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на мероприятии.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября
Первый раунд дебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент страны Джо Байден не уверен, что второй раунд его очных теледебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом состоится в намеченное время. Об этом Байден заявил 6 октября, агентство Associated Press обнародовало запись его общения с журналистами. 

"Я думаю, если у [Трампа] все еще есть COVID-19, нам не стоит устраивать дебаты", – сказал он. 

Байден подчеркнул, что дебаты должны проходить при "соблюдении очень строгих [противоэпидемических] правил", но добавил, что не знает, какими именно они будут. 

"Не знаю, какой сейчас статус Трампа. Я с нетерпением жду возможности провести дебаты  с ним, но просто надеюсь, что все протоколы будут соблюдены. [...] Слишком много людей было заражено. Это очень серьезная проблема, поэтому я буду руководствоваться указаниями Кливлендской клиники, то, что говорят врачи, – это правильно", – добавил он. 

Как пишет Reuters, спикер предвыборного штаба Трампа Тим Муртаг, комментируя слова Байдена, сказал, что Трамп "будет здоров" и будет на дебатах. Байдену "от этого не отвертеться", считает спикер. 

29 сентября республиканец Трамп и демократ Байден провели первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Второй раунд состоится 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски оппонентом. Он говорил, что каждый раз, когда видит Байдена, тот может быть на большом расстоянии от человека, "но в самой большой маске, которую только можно вообразить". Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа, доктор Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19

Байден после дебатов сдал тест на коронавирус, он не заразился.

Во время первого раунда дебатов политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. 

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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