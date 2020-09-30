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Выборы президента США. Победителем первых дебатов стал Байден – опросы

Согласно результатам опроса CBS News, победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом Байдена назвали 48% зрителей, Трампа – 41%. Шесть из 10 наблюдателей за дебатами сказали CNN, что экс-вице-президент лучше справился со своей задачей на дебатах, чем действующий глава Белого дома.

Дебаты Трампа и Байдена прошли в ночь на 30 сентября
Дебаты Трампа и Байдена прошли в ночь на 30 сентября
Фото: ЕРА

Победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом стал Байден. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с компанией SSRS. 

Так, шесть из 10 наблюдателей за дебатами сказали, что Байден лучше справился с вопросами, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп. 

65% опрошенных телеканалом респондентов сказали, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа, 29% сочли более правдивыми ответы Трампа, чем ответы Байдена. 

Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. При этом только 17% участников опроса назвали дебаты информативными, большинство из них (69%) были раздражены мероприятием, 31% опрошенных заявили, что их развлекли дебаты, еще 19% – что заставили их чувствовать себя пессимистично. 

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

Теги: США, Джо Байден, дебаты, CNN, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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