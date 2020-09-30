Байден обнародовал свою налоговую декларацию перед дебатами

Бывший вице-президент США Джо Байден, который баллотируется на пост президента США от Демократической партии, 29 сентября, перед первыми дебатами с президентом Дональдом Трампом обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год.
Согласно документу, Байден и его супруга Джилл заработали более $984 тыс. и заплатили около $299 тыс. федеральных налогов.
"Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я обнародовал свои налоговые декларации за 22 года", – написал Байден в Facebook.
Первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена прошел в ночь на 30 сентября в Кливленде. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.
Трамп свою налоговую декларацию пока не опубликовал.
Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.
Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.