Байден обнародовал свою налоговую декларацию перед дебатами

Согласно налоговой декларации, бывший вице-президент США Джо Байден с супругой Джилл в 2019 году заработали более $984 тыс.

Байден: Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я обнародовал свои налоговые декларации Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США Джо Байден, который баллотируется на пост президента США от Демократической партии, 29 сентября, перед первыми дебатами с президентом Дональдом Трампом обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год.

Согласно документу, Байден и его супруга Джилл заработали более $984 тыс. и заплатили около $299 тыс. федеральных налогов.

"Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я обнародовал свои налоговые декларации за 22 года", – написал Байден в Facebook.

Первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена прошел в ночь на 30 сентября в Кливленде. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Трамп свою налоговую декларацию пока не опубликовал.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.