Трамп намерен принять участие в следующем раунде очных дебатов, несмотря на то, что болеет COVID-19 – штаб

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в предвыборных дебатах, которые запланированы на 15 октября, рассказал спикер его штаба Тим Муртаг.

Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, планирует принять участие во втором раунде очных теледебатов с другим кандидатом в президенты – бывшим вице-президентом Джо Байденом. Об этом спикер предвыборного штаба Трампа Тим Муртаг сообщил Fox News 6 октября.

Телеканал отмечает, что комментарий спикера штаба прозвучал через несколько часов после того, как Трамп вернулся из госпиталя в Белый дом.

29 сентября республиканец Трамп и демократ Байден провели первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Второй раунд состоится 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.