Американский генерал в отставке Ходжес заявил, что США будут поддерживать Украину, независимо от исхода предстоящих выборов президента

Украину поддерживает Конгресс США, потому результаты президентских выборов в Соединенных Штатах не должны повлиять на политику государства в отношении Украины, заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Вне зависимости от того, кто станет президентом США, официальный Вашингтон продолжит поддерживать Украину после выборов следующего главы государства. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

"Будет ли администрация при президенте [Дональде] Трампе или появится новая администрация президента [Джо] Байдена, Конгресс, как вы знаете, очень поддерживает Украину. И поэтому я ожидаю, что то, что мы делаем сейчас, вероятно, продолжится. Могут быть различия в некоторых подходах и дипломатии. Администрация Байдена, наверное, будет больше полагаться на международные организации. Но как бы то ни было, вы, конечно, знаете, что администрация Трампа назначила генерала [Кита] Дейтона послом в Украине. В комитете по международным отношениям Сената за него проголосовали положительно, и теперь он ожидает полного утверждения Сенатом. Я надеюсь, что его подтвердят и он добьется цели. Это очень и очень хороший человек. Он будет хорошим дипломатом, чтобы представлять Соединенные Штаты", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что другие страны также несут ответственность за помощь Украине.

"Я думаю, что Великобритания может сыграть важную роль, даже если она больше не входит в Европейский союз. Я думаю, что в конечном итоге Германия и Франция являются ключевыми, и Германия – вероятно, единственная страна, которая может реально влиять на преступное поведение [Кремля]", – сказал американский генерал.

Он высказал мнение, что в последние месяцы пребывания Ангелы Меркель в качестве канцлера Германии она решит усилить давление на Кремль, чтобы остановить то, что происходит на Донбассе.

"Наконец, я надеюсь, что все страны и далее будут отказываться признавать аннексию Крыма Россией. Как вы знаете, США и большинство западных стран никогда не признавали аннексию Россией Литвы, Латвии, Эстонии. Хотя они были оккупированы десятилетиями, Запад никогда не признавал это. Я слышал от многих дипломатов в странах Балтии, что это было для них важно, потому что они знали, что Запад никогда не уступит в этом вопросе. И я считаю важным сделать то же самое в отношении Крыма", – добавил Ходжес.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины международное сообщество ввело против российских компаний и отдельных лиц экономические санкции, которые много раз продлевались и ужесточались.

Конгресс США заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на "летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны".