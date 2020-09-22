Сенату США рекомендовали утвердить нового посла в Украине

Комитет верхней палаты Конгресса по международным отношениям одобрил назначение генерала Кита Дейтона послом США в Украине.

Постоянного посла США в Киеве нет с мая 2019 года Фото: depositphotos.com

Комитет Сената Конгресса США по международным отношениям 22 сентября рекомендовал утвердить генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона в должности посла Соединенных Штатов в Украине. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Вопрос назначения посла теперь рассмотрит полный состав верхней палаты американского парламента.

Кандидатуру Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент США Дональд Трамп в мае 2020 года.

Сейчас он является военным советником США по вопросам Украины в оборонной сфере.

С 2010 года Дейтон возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, до этого 40 лет служил в сухопутных силах США.

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины президент Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.