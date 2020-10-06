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Кремль – единственный, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией – американский генерал в отставке Ходжес

Россия либо "приложила руку" к тому, чтобы снова начать военный конфликт в Нагорном Карабахе, либо извлекает выгоду из того, что ситуация остается нестабильной. Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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Ходжес: Международные органы должны попытаться как можно быстрее довести этот вопрос до урегулирования путем переговоров
Ходжес: Международные органы должны попытаться как можно быстрее довести этот вопрос до урегулирования путем переговоров
Фото: ЕРА

В ситуации с обострением ситуации в Нагорном Карабахе главный интерес для России – создание нестабильности в Черноморском регионе. Такое мнение в интервью агентству "РБК-Украина" высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

"Интерес Кремля – создать нестабильность в Черноморском регионе. Так что, безусловно, Кремль – единственный, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что в США хотели бы видеть немедленное прекращение огня и переход к переговорам вместо реального конфликта.

"Обе стороны, как всегда, полагают, что они могут каким-то образом получить преимущество. И если они получат оружие и боеприпасы извне, что, кажется, происходит с обеих сторон, то это может затянуться. Это означает, что невинные люди будут убиты и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему я думаю, что ОБСЕ и другие международные органы должны попытаться как можно быстрее довести этот вопрос до урегулирования путем переговоров", – сказал генерал.

Он пояснил, что Кавказ является порталом между Европой и Евразией для больших объемов энергоресурсов и потенциально больших объемов торговли между Востоком и Западом.

"Так что этот горный регион с ограниченной инфраструктурой действительно важен для многих. И именно поэтому так важно разрешить конфликт мирным путем, а также, конечно, защитить невинных людей", – добавил Ходжес.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах АзербайджанаОбе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Теги: Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Бен Ходжес, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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