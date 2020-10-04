В Азербайджане сообщают, что армянская сторона обстреляла город Мингечаур, где расположена крупная ГЭС

Азербайджанские города Мингечаур, Тертер и Горадиз подверглись ракетному обстрелу, утверждают в Баку. В Мингечауре находится крупнейшая в Закавказье гидроэлектростанция.

Армянские вооруженные силы вечером 4 октября нанесли ракетный удар по азербайджанскому городу Мингечаур, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана продолжается. Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингечаур в Азербайджане. В Мингечауре находится водохранилище и главная электростанция. Варварский способ выражения отчаяния", – заявил Гаджиев.

Armenia's state terror against Azerbaijani civilians continues. Minutes ago Armenia's armed forces launched missile attack against #Mingachevir industrial city of Azerbaijan. Mingachevir hosts water reservoir and key electricity plant. Barbaric expression of desperation. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Он уточнил, что по Мингечауру было выпущено две ракеты.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

В соцсетях появилось видео ракетной атаки на Мингечаур и сбивания ракет системами ПВО, достоверность записи не подтверждена.

Mingachevir is under attack. Armenia targets water and power reservoir of #Azerbaijan. #Mingachevir #Caucasus is under attack of Armenia pic.twitter.com/c3ADjMxwNL — Tural Amin Abdullazad * - Oyrati (@t_aminoyrati) October 4, 2020

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что вечером 4 октября ракетному обстрелу подверглись города Тертер и Горадиз, огонь армянские военные вели из главного города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта (Ханкенди).

Во время предыдущего обострения карабахского конфликта в июле 2020 года появлялись сообщения, что якобы в Армении рассматривают возможность нанесения удара по инфраструктуре Мингечаурской ГЭС – крупнейшей в Закавказье. Прорыв дамбы водохранилища мог бы привести к масштабной катастрофе. В Баку утверждали, что в качестве ответной меры готовы атаковать Мецаморскую АЭС в Армении.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале контрнаступления. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая город Гянджа. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.