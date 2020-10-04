Азербайджан заявил об обстреле одного из крупнейших городов Арменией, в Ереване отрицают

В результате обстрелов со стороны Армении в городе Гянджа – втором крупнейшем в Азербайджане – пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические постройки, сообщили в минобороны Азербайджана. Спикер минобороны Армении Шушан Степанян говорит, что обстрелов с территории страны в сторону Азербайджана не было.

О жертвах в результате обстрела Гянджи не сообщали Фото: mod.gov.az

Второй крупнейший в Азербайджане город Гянджа подвергся обстрелу со стороны Армении, заявило министерство внутренних дел Азербайджана 4 октября.

Атака носит "явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий", сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, информирует пресс-служба ведомства.

Об атаке на город заявил в Facebook глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Военный аэропорт в Гяндже уничтожен, написал в Facebook пресс-секретарь Аурутяна Ваграм Погосян, в минобороны Азербайджана опровергли его слова и заявили, что военные объекты не пострадали.

"В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки", – сказано в релизе оборонного ведомства.

О жертвах не сообщается.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в Twitter, что с территории Армении огонь по Азербайджану не открывали.

The Ministry of Defense of the Republic of #Armenia formally declares that no fire of any kind is being opened from the territory of Armenia in the #Azerbaijan’s direction. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 4, 2020

С утра ракетному обстрелу с территории Армении подверглись населенные пункты Физулинского района Азербайджана, артиллерийскому – Агдамского и Тертерского районов, сообщило минобороны страны.

Агентство Aysor.am, ссылаясь на "министерство иностранных дел" Нагорного Карабаха, заявило об обстреле города Степанакерт военными Азербайджана.

Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале контрнаступления. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Однако на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха были замечены российские военные грузовики "Урал" и ГАЗ. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. МИД Армении 2 октября заявил, что Ереван готов к переговорному процессу.