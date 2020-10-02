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Ереван готов к переговорам по Нагорному Карабаху – МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении заявило о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Дипломаты призвали прекратить совместную агрессию в регионе Азербайджана и Турции.

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Фото: EPA

Ереван готов к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило министерство иностранных дел Армении.

Совместная агрессия Азербайджана и Турции в зоне нагорно-карабахского конфликта с вовлечением иностранных боевиков-террористов подрывает региональную безопасность, заявили в МИД Армении.

Такие действия значительно повышают риск крупномасштабной войны, уверены армянские чиновники.

"Агрессия против Арцаха (Нагорного Карабаха) должна быть немедленно прекращена. Армения остается приверженной мирному урегулированию конфликта. Мы будем продолжать решительно противодействовать этой агрессии, будучи готовыми работать со странами – сопредседателями минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима прекращения огня, основанного на договоренностях 1994–1995 годов", – добавили в МИД. 

РФ, США и Франция являются странами – сопредседателями минской группы ОБСЕ. Ее создали в 1992 году для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянными членами группы являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

1 октября президенты России, США и Франции опубликовали совместное заявление по поводу боевых действий в Нагорном Карабахе. Они призвали руководителей Армении и Азербайджана без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по урегулированию этого конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Об участии иностранных боевиков в боевых действиях в Нагорном Карабахе говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По его информации, в зону конфликта через Турцию проникли боевики джихадистских группировок из Сирии.  

МИД России также заявил о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях

Теги: Россия, Турция, МИД, Франция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, перемирие, Ереван, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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