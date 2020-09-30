Армения не обращалась за военной помощью к России – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе. Также пока не было обращений к Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит Армения.

Армения не обращалась к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября сообщил журналистам в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян, информирует РБК.

По словам главы правительства, в повестке его переговоров с президентом России Владимиром Путиным этого вопроса не было.

При этом премьер допустил, что в "конкретных ситуациях" Армения может использовать потенциал размещенной в стране российской военной базы, которая является неотъемлемой частью системы безопасности страны.



Обращаться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности Армения пока также не видит необходимости, сообщил Пашинян. "Но с другой стороны важно констатировать, что мы в постоянном контакте с нашими коллегами на площадке ОДКБ. Наши представители информируют ОДКБ о текущей ситуации", – пояснил он.



Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.