"Сделаем все, что пожелает Азербайджан". Турция назвала условия военной поддержки конфликта в Нагорном Карабахе

Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, если он направит соответствующий запрос. Пока в Турции видят, что у Баку своих возможностей достаточно, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 сентября в интервью турецкой газете Нurriyet.
Чавушоглу обвинил Армению в нарушении международной системы и законов. Он указал на недопустимость оставить это без ответа. Азербайджан прав морально и юридически, поэтому международное сообщество должно поддержать его, как Украину и Грузию, отметил турецкий министр.
Он процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева, убедившего своих турецких партнеров, чтобы они подождали развития событий в Карабахе. Алиев сказал о "достаточности власти, чтобы защитить свою землю".
Говоря о военной помощи, Чавушоглу пообещал, что Турция "сделает все необходимое для Азербайджана".
27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.
Турция уже заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.
В Армении говорили о военном вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 29 сентября сбил турецкий истребитель F-16. Турция отвергла эту информацию, призвав Армению "как можно скорее покинуть оккупированные территории".
Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
США также предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.
В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.
Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.