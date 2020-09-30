ГОРДОН
 
 
МИР

"Сделаем все, что пожелает Азербайджан". Турция назвала условия военной поддержки конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допустил предоставление военной помощи Азербайджану в карабахском конфликте. Международное сообщество должно сейчас, по словам Чавушоглу, поддержать Азербайджан так же, как Украину и Грузию.

Боевые действия на карабахском фронте продолжились 30 сентября
Боевые действия на карабахском фронте продолжились 30 сентября
Фото: ЕРА

Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, если он направит соответствующий запрос. Пока в Турции видят, что у Баку своих возможностей достаточно, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 сентября в интервью турецкой газете Нurriyet.

Чавушоглу обвинил Армению в нарушении международной системы и законов. Он указал на недопустимость оставить это без ответа. Азербайджан прав морально и юридически, поэтому международное сообщество должно поддержать его, как Украину и Грузию, отметил турецкий министр.

Он процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева, убедившего своих турецких партнеров, чтобы они подождали развития событий в Карабахе. Алиев сказал о "достаточности власти, чтобы защитить свою землю".

Говоря о военной помощи, Чавушоглу пообещал, что Турция "сделает все необходимое для Азербайджана". 

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция уже заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. 

В Армении говорили о военном вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 29 сентября сбил турецкий истребитель F-16. Турция отвергла эту информацию, призвав Армению "как можно скорее покинуть оккупированные территории".

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

США также предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. 

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Россия, США, Турция, Реджеп Эрдоган, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, обстрелы, Мевлют Чавушоглу, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе G
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
  Листерман: Она говорит мне: "Он лошара толстый. Я ему дала х...й знает как". Я думаю: "Елки, как же мне ему сообщить об этом?"
  Листерман: Она говорит мне: "Он лошара толстый. Я ему дала х...й знает как". Я думаю: "Елки, как же мне ему сообщить об этом?" G
Кардашян показала всех своих детей
Кардашян показала всех своих детей
Беременная жена Решетника рассказала, как относится к предрассудкам
Беременная жена Решетника рассказала, как относится к предрассудкам
"Танцы со звездами" отдыхают". Муж Пугачевой станцевал танго со своей дочерью
"Танцы со звездами" отдыхают". Муж Пугачевой станцевал танго со своей дочерью
Танчинец: Супружеская жизнь – самое большое удовольствие из тех, что испытывал
Танчинец: Супружеская жизнь – самое большое удовольствие из тех, что испытывал
"Альбиносик!". Кекелия обесцветила брови. Фото
"Альбиносик!". Кекелия обесцветила брови. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS