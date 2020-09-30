"Сделаем все, что пожелает Азербайджан". Турция назвала условия военной поддержки конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допустил предоставление военной помощи Азербайджану в карабахском конфликте. Международное сообщество должно сейчас, по словам Чавушоглу, поддержать Азербайджан так же, как Украину и Грузию.

Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, если он направит соответствующий запрос. Пока в Турции видят, что у Баку своих возможностей достаточно, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 сентября в интервью турецкой газете Нurriyet.

Чавушоглу обвинил Армению в нарушении международной системы и законов. Он указал на недопустимость оставить это без ответа. Азербайджан прав морально и юридически, поэтому международное сообщество должно поддержать его, как Украину и Грузию, отметил турецкий министр.

Он процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева, убедившего своих турецких партнеров, чтобы они подождали развития событий в Карабахе. Алиев сказал о "достаточности власти, чтобы защитить свою землю".

Говоря о военной помощи, Чавушоглу пообещал, что Турция "сделает все необходимое для Азербайджана".

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.