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Азербайджан заявил о многотысячных потерях Армении после ночных боев. Армения эти цифры отрицает

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели и ранении 2300 армянских военных в ходе боев в Нагорном Карабахе. Армения на это ответила, что Азербайджан перепутал количество собственных потерь за один день боевых действий.

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Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле города Тертер
Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле города Тертер
Фото: EPA

Азербайджан заявил о гибели и ранении 2300 военных Армении и многочисленных потерях военной техники. Такую информацию привели в министерстве обороны Азербайджана утром, 30 сентября. 

"С 27 сентября по сегодняшнее утро около 2300 солдат противника были убиты и ранены, около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем ПВО, шести команд – уничтожены", – сообщили военные Азербайджана.

Боевые действия сейчас ведутся по всей линии фронта, указали в минобороны. Азербайджан обвинил силы Армении в обстреле 30 сентября утром города Тертер, расположенного у Нагорного Карабаха.

"Была повреждена гражданская инфраструктура, несколько человек получили ранения", – уточнили в ведомстве.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения военной техники вооруженных сил Армении в Джабраильском направлении.

ВИДЕО
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

В Армении сообщили, что сейчас по всей линии карабахского фронта ведется артиллерийская перестрелка. 

"Ночью в небе над Степанакертом были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника", – написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3285370441499093

Армения отрицает заявленное Азербайджаном количество потерь. 

"Минобороны Азербайджана путает количество собственных потерь в один день и переписывает силы Армении", – добавила Степанян

По ее словам, армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) "уверенно уничтожает военных и боевую технику азербайджанской армии". 

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3283886088314195

"Радио Азатунун" со ссылкой на заместителя министра обороны Нагорного Карабаха Артура Саргсяна сообщило о гибели 500 военнослужащих Азербайджана.

"В сегодняшних боях противник понес следующие потери: 17 танков, четыре бронетранспортера, три единицы тяжелой инженерной бронетехники, 13 БПЛА, более 500 человек личного состава", – сказал Саргсян.

По его информации, армянская сторона также понесла потери, их опубликуют позже. Саргсян сообщил о турецких истребителях F-16 в воздушном пространстве Карабаха.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Из-за вспышки конфликта в Армении и в отдельных районах Азербайджана ввели военное положение. Обе страны объявили мобилизацию.

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. 

В Армении уже говорили о военном вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 сбил турецкий истребитель F-16. Турция отвергла эту информацию, призвав Армению "как можно скорее покинуть оккупированные территории".

США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах при поддержке Армении в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, военное положение, раненые, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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