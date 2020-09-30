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Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно остановить бои

Совет Безопасности ООН присоединился к заявлению генсека организации Антониу Гутерриша, призвавшего стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Решение Совбез ООН принял единогласно
Решение Совбез ООН принял единогласно
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

29 сентября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал Армению и Азербайджан "немедленно прекратить боевые действия", которые происходят из-за Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

Решение принято 15 членами Совбеза ООН единогласно.

В заявлении, которое одобрил совет, поддерживается позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который накануне призвал стороны конфликта вернуться к мирным переговорам.

Совбез ООН "решительно осудил применение силы" в Кавказском регионе и выразил озабоченность масштабными боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном.

Радио отмечает, что заявление сделано в связи с опасениями, что в конфликт вокруг Нагорного Карабаха вмешаются Россия и Турция.

На сайте миссии Эстонии в ООН указано, что заседание Совбеза по Нагорному Карабаху инициировали Эстония, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Из-за вспышки конфликта в Армении и в отдельных районах Азербайджана ввели военное положение. Обе страны объявили мобилизацию.

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. 

В Армении уже говорили о военном вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 сбил турецкий истребитель F-16. Турция опровергла.

США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах при поддержке Армении в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Россия, Германия, Турция, Франция, ООН, Великобритания, Эстония, Бельгия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, Совет Безопасности ООН, конфликт, Антониу Гутерриш, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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