Генсек ООН намерен переговорить с президентами Армении и Азербайджана

В ООН крайне обеспокоены новым возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации 28 сентября.
В нем говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает применение силы и сожалеет о человеческих жертвах и гибели мирного населения.
"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам. Он будет разговаривать как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Армении", – подчеркивается в заявлении.
В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.
Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.
В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.
27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.