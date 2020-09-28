Генсек ООН намерен переговорить с президентами Армении и Азербайджана

Боевые действия в Нагорном Карабахе – спорной территории между Арменией и Азербайджаном – возобновились 27 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш 28 сентября призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

В ООН крайне обеспокоены новым возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации 28 сентября.

В нем говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает применение силы и сожалеет о человеческих жертвах и гибели мирного населения.



"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам. Он будет разговаривать как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Армении", – подчеркивается в заявлении.