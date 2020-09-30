МИД Украины о конфликте в Нагорном Карабахе: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Принцип поддержки территориальной целостности в рамках международно признанных границ является для Украины неизменным, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, комментируя конфликт между Азербайджаном и Арменией.

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил 30 сентября на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств, и мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – сказал он.

По словам дипломата, происходящее вокруг Нагорного Карабаха "красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться".

"Это центры нестабильности в Европе, и международное сообщество должно соответствующим образом относиться к урегулированию и не забывать о том, что "ну, пока не стреляют – и хорошо, давайте займемся чем-то другим", а последовательно, системно прилагать усилия для урегулирования этих конфликтов", – объяснил Кулеба.

Он рассказал, что МИД Украины поручил посольствам в Армении и Азербайджане "оказывать максимальное содействие" украинцам, которые находятся в конфликтующих странах.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Из-за обострения конфликта в Армении и в отдельных районах Азербайджана ввели военное положение. Обе страны объявили мобилизацию.

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Армении уже говорили о военном вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 сбил турецкий истребитель F-16. Турция опровергла.

США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.

Нагорный Карабах при поддержке Армении в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.