Путин, Макрон и Трамп приняли заявление по боям в Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан вернуться к переговорам

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп приняли 1 октября совместное заявление по боевым действиям в Нагорном Карабахе. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
Президенты выразили соболезнования погибшим и заявили о немедленном прекращении боевых действий. Лидеров Армении и Азербайджана трое президентов призвали вернуться к переговорам.
"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", – говорится в заявлении.
РФ, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Эту группу создали в 1992 году для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянными членами Минской группы ОБСЕ являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан. Страны-сопредседатели – Россия, Франция и США.
Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.
Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.
Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.
Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
30 сентября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список погибших военнослужащих в результате столкновений на армянско-азербайджанской границе. В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25.
По данным агентства "Sputnik Армения", потери армянских сил выросли до 103 человек.
Азербайджан утром 30 сентября заявлял о гибели и ранении 2300 военных Армении и многочисленных потерях военной техники.