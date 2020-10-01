Путин, Макрон и Трамп приняли заявление по боям в Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан вернуться к переговорам

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали лидеров Армении и Азербайджана вернуться за стол переговоров без предварительных условий.

Азербайджан утром 30 сентября сообщал о многотысячных потерях Армении в ходе боев за Карабах Фото: EPA

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп приняли 1 октября совместное заявление по боевым действиям в Нагорном Карабахе. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Президенты выразили соболезнования погибшим и заявили о немедленном прекращении боевых действий. Лидеров Армении и Азербайджана трое президентов призвали вернуться к переговорам.

"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", – говорится в заявлении.

РФ, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Эту группу создали в 1992 году для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянными членами Минской группы ОБСЕ являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан. Страны-сопредседатели – Россия, Франция и США.

Нагорный Карабах в 1991 году при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.