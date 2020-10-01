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Макрон и Путин призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.

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Макрон и Путин обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Макрон и Путин обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий, сообщает 30 сентября пресс-служба Кремля.

Об этом стороны договорились во время телефонного разговора, в ходе которого они обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон призвали противоборствующие стороны к "проявлению максимальной сдержанности". По мнению собеседников, урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно исключительно политико-дипломатическими методами.

Как отмечают в Кремле, Макрон и Путин готовы к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) сделать заявление с призывом к Армении и Азербайджану возобновить переговорный процесс.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан сообщил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Эммануэль Макрон, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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