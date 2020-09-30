СМИ Армении сообщили о 103 погибших военных в результате конфликта в Нагорном Карабахе

Армения сообщила о 23 новых жертвах войны на границе с Азербайджаном в результате эскалации конфликта за Нагорный Карабах.

30 сентября в Армении опубликовали новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство "Sputnik Армения".

В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25.

"Таким образом, потери армянских сил уже составили 103", – пишет агентство.

Азербайджан утром 30 сентября заявлял о гибели и ранении 2300 военных Армении и многочисленных потерях военной техники. В Армении на это ответили, что Азербайджан перепутал количество собственных потерь за один день боевых действий.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.