Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти мирных жителей

28 сентября вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Тертерский район Азербайджана. Один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о девяти убитых и 32 раненых среди мирного населения в результате эскалации конфликта с Арменией. Об этом 28 сентября пишет "Интерфакс-Азербайджан".

По информации агентства, примерно в 19.00 вооруженные силы Армении обстреляли из артиллерии Тертерский район Азербайджана. Один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли два человека.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.