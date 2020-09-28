Армения рассматривает вариант эвакуации своих граждан из Нагорного Карабаха – посол

Рассказывая о планах эвакуации армян из Нагорного Карабаха, посол Армении в РФ Вардан Тоганян отметил, что людям приходится прятаться от боевых действий в подвалах и бомбоубежищах.

Армения прорабатывает планы эвакуации своих граждан из Нагорного Карабаха, в районе которого развернулись боевые действия. Об этом 28 сентября заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но план эвакуации или какие-то коридоры гуманитарные для соотечественников, конечно, прорабатываются, исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах", – сказал он.

Дипломат также выразил мнение, что решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха могла бы группа ОБСЕ. Он считает это "единственной легитимной площадкой" по этому вопросу.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, минобороны Азербайджана обвинило Ереван в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Баку заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.