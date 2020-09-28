Посольства Украины в Армении и Азербайджане призвали не ездить в районы, граничащие с Нагорным Карабахом

Посольство Украины в Азербайджане призвало граждан Украины, находящихся в этой стране, избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями страны. Посольство Украины в Армении также опубликовало рекомендации, в которых советует покинуть те районы, в которых появятся вооруженные люди.

В связи с обострением ситуации на азербайджанско-армянской границе посольство Украины в Азербайджане призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий. Об этом ведомство сообщило 28 сентября в Facebook.

Посольство рекомендует гражданам Украины проявлять осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане, и избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями Азербайджана. Украинцам также советуют придерживаться ограничений, которые действуют в республике.

"В районах, где введен комендантский час, запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность. Установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств", – сказано в сообщении.

Посольство Украины в Армении 28 сентября рекомендовало гражданам Украины временно отказаться от поездок в Армению. Украинцев, которые уже находятся на территории государства, просят быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армянско-азербайджанской границе, и не ездить в Нагорный Карабах.

"Необходимо при появлении вооруженных людей, военной техники, возникновении беспорядков немедленно покинуть этот район. В случае попадания в район обстрела – спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны", – отмечено в посте.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.