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Азербайджан объявил частичную мобилизацию

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации на фоне конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

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Алиев опубликовал указ о частичной мобилизации в Азербайджане на фоне вооруженного конфликта с Арменией
Алиев опубликовал указ о частичной мобилизации в Азербайджане на фоне вооруженного конфликта с Арменией
Фото: ЕРА

Государственная служба по мобилизации и призыву Азербайджана получила распоряжение президента страны Ильхама Алиева обеспечить призыв военнослужащих. Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте главы государства 28 сентября.

"Руководствуясь п. 25 ст. 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", – говорится в тексте распоряжения.

Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих согласно утвержденному плану.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

До этого, 12 июля нынешнего года, в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, мобилизация, Ильхам Алиев, конфликт
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