МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

Министерство иностранных дел РФ призвало Армению и Азербайджан не допустить использования иностранных наемников в нагорно-карабахском конфликте.

В зону нагорно-карабахского конфликта началась переброска боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба МИД России.

"Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона", – сказано в сообщении.

МИД РФ призвал руководство Армении и Азербайджана принять меры, чтоб не допустить участия "иностранных террористов и наемников" в конфликте.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.