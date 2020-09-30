ЕСПЧ обязал Азербайджан и Армению прекратить военные действия

Европейский суд по правам человека просит стороны конфликта в Нагорном Карабахе в кратчайшие сроки проинформировать его о мерах, принятых для выполнения обязательств по прекращению боевых действий.

Европейский суд по правам человека по запросу Армении одобрил временные меры, которыми обязал обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от военных действий. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

"29 сентября 2020 года, считая, что нынешняя ситуация создает риск серьезных нарушений Конвенции по правам человека, ЕСПЧ принял решение применить правило 39 Регламента суда. С целью предотвращения таких нарушений и в соответствии с правилом 39 суд призвал как Азербайджан, так и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь за собой нарушение прав гражданского населения, включая угрозу его жизни и здоровью, и выполнять свои обязательства по конвенции, особенно в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания)", – говорится в сообщении суда.

Также ЕСПЧ просит стороны конфликта в кратчайшие сроки проинформировать его о мерах, принятых для выполнения этих обязательств.

На основании правила 39 Регламента ЕСПЧ этот суд может принимать меры, являющиеся обязательными для государства. Временные меры применяются только в исключительных случаях. По сути, правило 39 – это приказ для правительства конкретной страны немедленно прибегнуть к определенным действиям.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.