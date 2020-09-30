В Турции отрицают применение своей авиации против Армении

Вооруженные силы Азербайджана способны добиваться освобождения оккупированного Нагорного Карабаха своими силами, заявили в минобороны Турции. Ранее Ереван заявил, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик.

Заявления Армении о применении турецкой авиации в конфликте вокруг Нагорного Карабаха не соответствуют действительности. Об этом 30 сентября заявило министерство обороны Турции.

Ни самолеты, ни беспилотники не применялись, утверждают в Анкаре.

"Такие заявления создают впечатление, что Турция предстает ничем иным, как целью черной пропаганды", – сказано в заявлении на сайте военного ведомства.

Вооруженные силы Азербайджана за последние несколько дней продемонстрировали, что способны самостоятельно добиться победы и освободить оккупированные территории, добавили в турецком министерстве.

29 сентября Ереван обвинил Турцию в атаке истребителя F-16 на штурмовик Су-25, в результате которой погиб пилот армянских ВВС.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не исключает, что Анкара окажет военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, если Баку направит соответствующий запрос.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. В Армении и в отдельных районах Азербайджана ввели военное положение. Обе страны объявили мобилизацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.