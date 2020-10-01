Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

В МИД Армении заявили, что считают неприемлемой позицию Израиля о предоставлении оружия Азербайджану.

Министерство иностранных дел Армении приняло решение отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян во время пресс-конференции, видео заявления с переводом на русский язык опубликовано на YouTube-канале Armenian Public TV.

Нагдалян сообщила, что причиной вызова посла стали поставки вооружений из Израиля в Азербайджан.

"Эта позиция Израиля для нас неприемлема. Особенно в текущей ситуации", — сказала Нагдалян.

По ее словам, есть информация о полете двух грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки "сверхсовременного вооружения".

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

30 сентября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список погибших военнослужащих в результате столкновений на армянско-азербайджанской границе. В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25.

По данным агентства "Sputnik Армения", потери армянских сил выросли до 103 человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.