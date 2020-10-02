"Очень серьезный факт". Макрон заявил о проникновении джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах

Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным попадание боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта. Они могли оказаться там, пройдя через турецкий город Газиантеп, пишет агентство Reuters.

Французская разведка располагает сведениями о проникновении в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков джихадистских группировок из Сирии. Они попали туда через Турцию, пишет "Немецкая волна" 1 октября со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, речь идет об "очень серьезном" новом факте, который должен стать предметом обсуждения глав государств и правительств стран ЕС.

Макрон рассказал о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по обмену информацией о ситуации, чтобы извлечь "из нее все выводы".

Агентство Reuters сообщило, что боевики из джихадистских группировок Сирии прошли в Нагорном Карабахе через Газиантеп (город на юго-востоке Турции).

МИД России заявил также о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Макрон и Путин ранее призвали Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня.

В Нагорном Карабахе 27 сентября вспыхнули масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. В Армении заявили о вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, 29 сентября армянский самолет Су-25 был сбит турецким истребителем F-16, пилот погиб. Турция эту информацию опровергла.

США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

30 сентября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список погибших военнослужащих в результате столкновений на армянско-азербайджанской границе. В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25. По данным агентства "Sputnik Армения", потери армянских сил выросли до 103 человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.