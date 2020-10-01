Журналисты Le Monde и "Дождя" попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Журналисты французского издания Le Monde и заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Граждан Франции доставили в местную больницу, сообщил МИД Армении.

Во время обстрела в городе Мартуни пострадали два журналиста из Франции Фото: EPA

Два журналиста французского издания Le Monde пострадали во время обстрела города Мартуни азербайджанскими вооруженными силами. Об этом 1 октября в Facebook сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

"Их везут в городскую больницу", – сказано в сообщении.

По информации российского "Интерфакса", под обстрел также попал заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский.

"Он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище", – сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.