"Уралы" и ГАЗы. В Нагорном Карабахе нашли военные грузовики из России

Российские военные грузовики, захваченные несколько дней назад, стоят на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Их фотографии опубликовал журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.

На позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха заметили российские военные грузовики "Урал" и ГАЗ. Фотографии грузовиков опубликовал в Telegram журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко 3 октября.

"Российская трофейная техника, захваченная несколько дней назад на позициях подразделений вооруженных формирований так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Военные грузовики "Урал" и ГАЗ вместе с формулярами, всего 13 машин с минимальным пробегом", – написал он.

В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения, отметил журналист.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Россия со своей стороны призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей. Армения считает, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только после прекращения агрессии Азербайджана.