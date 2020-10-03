Армения назвала условия для переговоров по Нагорному Карабаху

Вести переговоры по Нагорному Карабаху можно только после прекращения агрессии. А пока его страна будет защищать мирное население, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только после прекращения агрессии. Об этом политик написал у себя в Facebook.

"Когда есть агрессия, первая задача — защитить население от войны. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации, когда имеет место широкомасштабная агрессия, я могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит перед ее лицом",– написал Пашинян.

Он опубликовал свое интервью телеканалу "Al Jazeera" от 30 сентября.

В нем он говорит о первоочередной задаче по защите гражданского населения и обвиняет Азербайджан в агрессии, которая "по факту была доказана".

"Наша задача – защититься, поскольку Азербайджан атаковал Карабах", – сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью этому же телеканалу заявил, что его страна готова к переговорам, однако Армения не хочет мира. Цитаты из интервью опубликованы на его сайте.

"Они [армянская сторона] не хотят менять статус-кво, поэтому конфликт длился так долго. Если бы Армения проявила волю и действовала в соответствии с резолюциями международных организаций, конфликт был бы урегулирован много лет назад", – сказал он.

Азербайджану пользуется "очень широкой поддержкой с точки зрения международного права, решений и резолюций международных организаций", полагает Алиев.