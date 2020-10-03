Армения назвала условия для переговоров по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только после прекращения агрессии. Об этом политик написал у себя в Facebook.
"Когда есть агрессия, первая задача — защитить население от войны. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации, когда имеет место широкомасштабная агрессия, я могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит перед ее лицом",– написал Пашинян.
Он опубликовал свое интервью телеканалу "Al Jazeera" от 30 сентября.
В нем он говорит о первоочередной задаче по защите гражданского населения и обвиняет Азербайджан в агрессии, которая "по факту была доказана".
"Наша задача – защититься, поскольку Азербайджан атаковал Карабах", – сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью этому же телеканалу заявил, что его страна готова к переговорам, однако Армения не хочет мира. Цитаты из интервью опубликованы на его сайте.
"Они [армянская сторона] не хотят менять статус-кво, поэтому конфликт длился так долго. Если бы Армения проявила волю и действовала в соответствии с резолюциями международных организаций, конфликт был бы урегулирован много лет назад", – сказал он.
Азербайджану пользуется "очень широкой поддержкой с точки зрения международного права, решений и резолюций международных организаций", полагает Алиев.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.
Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей.
3 октября в Армении заявили, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перешел в масштабное наступление.