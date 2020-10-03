В Армении заявили, что остановили наступление Азербайджана на Нагорный Карабах

Представитель минобороны Армении Шушан Степанян показала видео, на котором видно отступление сил Азербайджана.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перешел в масштабное наступление Фото: EPA

Наступление армии Азербайджана на Нагорный Карабах 3 октября было остановлено. Об этом сообщила в своем Facebook представитель минобороны Армении Шушан Степанян.

"Армии обороны Арцаха удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника. На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", – написала она.

Также она опубликовала видео, на котором видно отступление сил Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.