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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".


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Нардепы могут выражать мнение о Карабахе, но решение о предоставлении военной помощи другим странам принимают только Кабмин и президент

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В связи с высказываниями народного депутата Украины [от "Слуги народа" Людмилы Марченко] о предоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам хочу отметить следующее:

1. Каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины.

2. В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений в очередной раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей.

3. Украина является домом для многочисленных армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, депутаты, Армения, Азербайджан, провокации, помощь, Дмитрий Кулеба
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