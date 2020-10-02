Помпео о ситуации в Нагорном Карабахе: Мы хотим, чтобы обе страны сдали назад

США не одобряют вовлечение других стран в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

США призывают к миру стороны нагорно-карабахского конфликта. Об этом в эфире канала Fox News 1 октября сказал госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не одобряем вовлечение других стран в этот конфликт, мы считаем, что посторонним не следует вмешиваться", – сказал Помпео.

Госсекретарь призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня.

"Мы хотим, чтобы обе страны сдали назад. Мы поговорили с руководством каждой из двух стран и попросили их сделать именно это. Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит существующие этнические и политические конфликты, а участие третьих сторон – других стран – только усугубляет проблему", – добавил дипломат.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта.