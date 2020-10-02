"Таблетки для фантазирующих депутатов". Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь Армении или Азербайджану

1 октября нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать военную помощь Азербайджану в его конфликте с Арменией. Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг эту информацию и вспомнил о медпомощи депутатам.

Украина не будет оказывать военную помощь Армении или Азербайджану в их конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября заявил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной", – написал он.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

1 октября в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила, что украинская сторона готова помочь Азербайджану.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", – сказала она.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта.