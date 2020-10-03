Азербайджан перешел в наступление в Карабахе – минобороны Армении

В минобороны Армении 3 октября заявили, что сбили уже три самолета военно-воздушных сил Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром 3 октября перешла в масштабное наступление. Об этом сообщила в своем Facebook представитель минобороны Армении Шушан Степанян.

"На северном и южном направлениях границы Арцаха идут упорные, ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери", – отметила она.

Кроме того, Степанян заявляет, что в 8.25 Армения сбила самолет военно-воздушных сил Азербайджана.

Еще два самолета Азербайджана были сбиты Арменией в 8.46, добавила представитель минобороны Армении.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.